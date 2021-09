Timișorenii abonați la Colterm care rămân fără apă caldă în zilele următoare Pana la inceperea sezonului de incalzire 2021 – 2022, Colterm va executa lucrari de mentenanța la rețeaua primara pentru a evita, pe cat posibil, eventuale avarii care ar putea surveni in perioada de iarna. Reprezentanții companiei au anunțat, duminica, faptul ca aceste lucrari vor debuta cu manevre de izolare a diverselor zone din rețea pentru […] Articolul Timișorenii abonați la Colterm care raman fara apa calda in zilele urmatoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

