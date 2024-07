Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Locala reamintește ca deținerea și creșterea animalelor de ferma pe raza Timișoarei este interzisa. Mai multe persoane au fost depistate de polițiștii locali crescand ponei, gaini și rațe, vaci și oi in oraș.

- „Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitati sa asigure zona unui santier situat pe strada Nicolae Moldoveanu. Mai exact, in urma unor lucrari, este posibila o alunecare de teren”, a transmis, marți seara, ISU Cluj.Sursa citata a precizat ca nu sunt inregistrate pagube si nu…

- Anunț privind vanzarea bunurilor imobile – Teren intravilan extins pentru platforme gospodarești, in Sacalaz. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 28.05.2022 ora 12.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile,…

- Anunț pentru vanzarea bunurilor imobile – Teren extravilan, in suprafața de 5.000 mp, in Sanmihaiu Roman. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza, conform Publicatiei de vanzare nr 5967/12.04.2024, 107-13/12.04.2024, in data de 13.05.2024 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str.…

- Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere la Alba Iulia: 14 pietoni care au traversat neregulamentar, sancționați de polițiști Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere la Alba Iulia: 14 pietoni care au traversat neregulamentar, sancționați de polițiști Polițiștii din Alba Iulia au organizat o acțiune…