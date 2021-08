Timișoreni amendați pentru că și-au aruncat gunoiul pe stradă și firme sancționate pentru că nu au contracte cu RETIM In aceasta perioada continua verificarile societaților comerciale dar si ale asociatiilor de locatari/proprietari din Timișoara privind modalitatea de gestiune a deșeurilor. Polițiștii locali impreuna cu angajații operatorului de salubritate au verificat peste 140 de utilizatori, societați comerciale cu puncte de lucru in Timișoara, care produc deșeuri fara contracte incheiate cu SC Retim SA, in urma […] Articolul Timișoreni amendați pentru ca și-au aruncat gunoiul pe strada și firme sancționate pentru ca nu au contracte cu RETIM a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

