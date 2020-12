Stiri pe aceeasi tema

- Ileana Stana-Ionescu are 84 de ani, iar de doi ani a ales sa se retraga din activitatea artistica. De cand a ieșit la pensie, actrița incerca sa faca fața provocarilor batraneții. Ileana Stana-Ionescu s-a retras din lumina reflectoarelor in urma cu doi ani, dupa o cariera in teatru și film de peste…

- Cascada Niagara va fi iluminata in culorile drapelului romanesc, marți, 1 Decembrie, in onoarea Zilei Nationale a Romaniei, in urma demersurilor facute de Ambasada Romaniei la Ottawa. Și reprezentanții emisiunii TV „Noi Romanii”, difuzata in Canada, a susținut demersul, informeaza accentmontreal.com,…

- Timișoreanul Raul Dudnic a caștigat premiul pentru televiziune acordat de The Canadian Ethnic Media Association (CEMA), la cea de-a 42-a ediție a evenimentului „Annual Awards for Journalistic Excellence“, distincțiile fiind acordate in cadrul unui spectacol virtual care a avut loc in seara zilei de…

- Oamenii de știința canadieni au investigat relația dintre activitatea fizica și dezvoltarea cancerului limfatic. Și au gasit o "scadere liniara a imbolnavirilor". Datele incurajatoare au oferite de oamenii de știința de la Centrul de cancer Juravinski-Hamilton, Canada, examinand legatura dintre activitatea…