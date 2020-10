Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Pelici (46 de ani) va fi inlocuitorul lui Claudiu Niculescu (44 de ani) pe banca divizionarei secunde CS Mioveni. Alexandru Pelici a mai pregatit-o pe CS Mioveni in sezonul 2016/2017. Ultimul contract al antrenorului a fost cu CSM Reșița. A incetat luna trecuta, din cauza rezultatelor slabe. …

- Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal a decis sa excluda Pandurii Tg. Jiu din Liga 2. Acest lucru s-a intamplat dupa ce FRF a respins certificarea clubului pentru acest sezon din Liga 2. Astfel, campionatul va continua cu 20 de echipe. Comisia de Licențiere a refuzat inițial acordarea…

- UTA Arad si FC Arges au promovat in Liga I de fotbal, in urma meciurilor de duminica din ultima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, iar CS Mioveni va juca un baraj cu echipa clasata pe locul 6 in primul esalon. FC Arges a obtinut in extremis promovarea, dupa ce Rapid a egalat-o pe Turris-Oltul Turnu…

- Promovarea in Liga 1 s-a jucat pana in ultima secunda, duminica, in etapa a 5-a, ultima din play-off-ul ligii secunde . In „Trivale“, FC Argeș și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1. Ambele echipe au promovat direct in prima liga. Golurile au fost marcate de Matis (’53), pentru piteșteni, respectiv…

- Astazi, de la ora 18:30, se disputa ultima etapa a play-off-ului pentru promovare din Liga 2. Meciurile FC Argeș - UTA, CS Mioveni - Petrolul și Rapid - Turris pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. ...