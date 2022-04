Campionat national in 2019 (la Rally 2), 2020 și 2021 (la NAT 12), timișoreanul Mircea Samuil va face echipa cu Calin Maier, copilot cu o vasta experiența in Campionatul Național de Raliuri, pentru o singura tinta – apararea titlului la clasa 12. „Ne așteapta o competiție de anduranța mai mult decat de sprint, iar anul […] Articolul Timișoreanul Mircea Samuil vrea un nou titlu in Campionatul Național de Raliuri: „Suntem conștienți ca provocarea va fi cea mai mare de pana acum” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .