- Vaccinarea in masa și coordonarea masurilor de gestionare a pandemiei la nivel global ar putea grabi sfarșitul crizei sanitare. Doar ca, in acest moment, țarile prefera sa abordeze problema in mod individual. „Nu a existat niciodata un plan și inca nu exista un plan la nivel global”, spun experții citați…

- Medicul chirurg Paul Ichim afirma ca se confrunta cu din ce in ce mai multe cazuri disperate. „Te intrebi cum de mai sunt in viața”, spune specialistul, care considera ca a ajuns sa faca o chirurgie a disperarii deoarece neincrederea in sistemul medical a crescut foarte mult. Pandemia nu a bulversat…

- Miniștrii Cabinetului Ciuca au depus, joi, de la ora 15.00, juramantul la Palatul Cotroceni. Romania are Guvern dupa doua luni de criza. Dupa depunerea juramantului, Klaus Iohannis a declarat ca e nevoie de un Guvern solid, iar acum il avem. „Va felicit, criza politica s-a terminat. Dar celelalte crize,…

- Febra globalizarii e o sabie cu doua taișuri. In cautare de profit și de forța de munca ieftina, corporațiile occidentale și-au externalizat masiv producția. Pandemia le-a prins cu pantalonii jos: țari dezvoltate au fost nevoite sa importe din China maști, medicamente și aparatura medicala. O dependența…

- Patriarhul Daniel a facut un apel printre credincioși. El ii indeamna pe oameni sa asculte de medici și de autoritațile competente, totul pentru a combate pandemia Covid-19. „Epidemia aceasta, care in mod neașteptat a cuprins lumea intreaga, a devenit pandemie. Oamenii au strigat in trecut…

- La un an si jumatate de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, lumea a facut inca mult prea putin si nu a reusit sa invete din greselile sale, a avertizat marti un organism international de supraveghere, relateaza AFP, conform AGERPRES. ''Daca primul an al pandemiei COVID-19 a fost definit de un esec…

- Pandemia de COVID-19 va lua sfarsit „cand lumea va alege sa-i puna capat” caci „toate instrumentele” sunt de acum disponibile pentru combaterea virusului, a declarat duminica seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reinnoindu-si apelurile la o distribuire mai echitabila…

