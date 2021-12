Stiri pe aceeasi tema

- Legendara trupa ABBA a lansat prima melodie cu tematica de Craciun. Piesa este inclusa pe cel mai nou album al formatiei suedeze, intitulat "Voyage", care se afla pe locul intai in 18 țari, inclusiv in Marea Britanie.

- Dupa ce in luna februarie a acestui an a lansat prima ei piesa, „Where My Heart Seems to Guide Me”, zilele acestea Diana Ivan a revenit cu un nou clip la piesa „Relic“. „Sunt bucuroasa sa impartașesc cu voi a doua piesa originala din acest an. Spre deosebire de prima piesa, prin «Relic» am incercat…

- Tanara artista Antonia Radulescu a lansat o noua piesa care poarta titlul de Love Catharsis, care va fi inclusa pe albumul de debut al timișorencei care a susținut un concert in deschiderea celor de la Monokrom in aceasta vara, in cadrul stagiunii muzicale derulate de In Spatele Casei (Casa Tineretului).…

- Iata ca printre lansarile toamnei avem și o piesa noua, fresh, direct de la Londra, in spaniola, de la o romanca. “Quedate Aqui” de la o artista din Romania, Aura B. care a filmat și un videoclip pe masura despre care va invitam sa aflați mai multe in continuare chiar de la interpreta. “Noua mea melodie…

- In anul 2019, Ana Maria Pantaze a primit Golden Buzz de la Mihai Petre in emisiunea „Romanii au talent” . Coregraful a fost impresionat de vocea ei, la fel și telespectatorii care au desemnat-o marea caștigatoare a sezonului 9. La doi ani de atunci, viața ei s-a schimbat complet, nu mai e croitoareasa,…

- Colaborarea dintre Glorya și Balkan a trecut la un alt nivel și iata ca cei doi artiști au parte de o noua piesa la care au lucrat cu drag și pentru care au filmat și un videoclip interesant. Noua melodie se numește “Spune Ceva” iar cei doi artiști ne-au spus mai multe detalii despre lucrul la acest…

- Subcarpați a lansat joi o melodie intitulata "IVAN" dedicata multiplului campion olimpic Ivan Patzaichin. Marele sportiv român ne-a parasit duminica, în urma luptei cu o boala incurabila. Formația Subcarpați a lansat melodia în colaborare cu corul Rusalka din Mila…

- Cunoscuta interpreta, prezentatoare de radio și televiziune și mama cu mulți copii, Nata Boboc, a lansat astazi o noua melodie "Mama, NU MA UCIDE!", dedicata problemei avortului și care ne indeamna sa contribuim la oprirea omoririi copiilor nevinovați. {{521179}}"Mai repede! Trebuie sa oprim moartea…