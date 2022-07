Stiri pe aceeasi tema

- 1.600 de tineri sportivi din 42 de tari se intrec pentru medalii la Campionatele Europene de Inot pentru Juniori 2022 de la Otopeni. In premiera, Complexul Olimpic de Natatie Otopeni gazduieste Campionatele Europene de Inot pentru Juniori, potrivit news.ro. Dupa ce a castigat doua medalii de aur la…

- Campionatul European de inot pentru juniori, 5-10 iulie 2022, la Complexul Olimpic de Natație din Otopeni, va fi transmis LIVE pe TVR 1, in toate cele șase zile de concurs, incepand cu ora 17:00. Totodata, toate cursele din serii, care vor incepe in fiecare zi la ora 10:00 dimineața, vor putea fi urmarite…

- Rebecca Diaconescu, a carei mama, Lorena a participat la doua ediții de Jocuri Olimpice, a prins lotul de juniori pentru campionatul european care va incepe pe 5 iulie. Puștii, in frunte cu dublul campion mondial, David Popovici s-au antrenat la bazinul din Complexul Olimpic de la Otopeni, unde peste…

- Arena Naționala de Inot de la Otopeni, unde in luna iulie va avea loc Campionatul European de Natație pentru Juniori, la care va participa și supercampionul David Popovici, nu este funcționala 100%, conform Buletin de București. ”Cel mai mare complex de natație din țara nu este 100% funcțional nici…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Popovici a doborat un alt record mondial la juniori, de aceasta data in calificarile de marți seara pentru finala de 100 metri liber. El a terminat proba cu timpul de 47 sec…

- Campion mondial la 200 metri, David Popovici evolueaza astazi pentru o noua medalie la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, in proba de 100 metri liber. Popovici s-a calificat in finala fara probleme, cu timpul de 47.13, record mondial la juniori. Finala la 100 metri este…

- Romania participa intre 11 si 20 august la Campionatul European U16 Masculin – Divizia B de la Sofia (Bulgaria). SCM OHMA Timisoara are si ea un reprezentant la lot in persoana juniorului Serban Horga. Horga a impresionat recent in sala „Olimpia” din Ploiești la meciurile din cadrul FIBA Youth Development…

- Vlad Stancu este noua speranța din natația romaneasca și alaturi de David Popovici reprezinta viitorul nostru in acest sport. Vlad este specialist in probele de fond, 800 și 1500 de metri, iar pana acum a doborat 25 de recorduri naționale, cel mai vechi, din 1988. „Primul meu record l-am batut la varsta…