- „Tricolorii”, deși invinși, au lasat o impresie frumoasa la debut. Romania a debutat sambata, 18 iunie, impotriva Italiei, la Campionatul European Under 19 din Slovacia, meci programat de la ora 21.00, in direct la TVR 1. Campionatul European UEFA U19 a revenit dupa ce a fost anulat in ultimele doua…

- Romania a inceput cu o infrangere turneul final al Campionatului European sub 19 ani, scor 1-2, cu Italia. Vestea buna din acest joc e evolutia lui Doru Andrei, mijlocasul Politehnicii Timisoara a oferit assist-ul la singura reusita a „tricolorilor”. Andrei a intrat la pauza, cand scorul era inca 0-0…

- Jucatori sub 19 ani in lotul de seniori al Politehnicii, Doru Andrei si Denis Radu au fost pastrati in lotul final al nationalei Romaniei pentru turneul final EURO 2022 care incepe peste trei zile in Slovacia. Cu ei se afla si un fost alb-violet, portarul Alex Borbei, aflat acum la Lecce. Toti cei trei…

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat dramatic, vineri seara, in finala Campionatului European 2022 de la Kosice (Slovacia) dupa ce a invins Bulgaria la loviturile de departajare (scor 4-3).​

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat, joi seara, in semifinalele Campionatului European 2022, de la Kosice (Slovacia), dupa ce a invins echipa Cehiei, cu scorul de 2-1 la loviturile de departajare. Tricolorii au fost la egalitate cu campioana europeana en titre dupa timpul regulamentar…

- Selecționerul Edi Iordanescu, record negativ pe banca naționalei. Romania a fost invinsa, marți, de Bosnia-Herțegovina, scor 0-1, dupa eșecul in fața Muntenegrului cu 0-2, de sambata. „Tricolorii” ocupa ultimul loc in grupa 3 din Liga Națiunilor, cu zero puncte și zero goluri marcate. Edi Iordanescu…

- FRF a anunțat lotul convocat de selecționerul Florin Bratu (42 de ani) pentru meciurile reprezentativei U21 a Romaniei din iunie, cu Georgia și Slovacia, ambele de natura amicala. „Tricolorii” U21 vor disputa doua partide amicale in iunie, scopul fiind pregatirea naționalei pentru Campionatul European…

- Dupa Turul de Elita excelent facut de Romania U19, reprezentativa noastra s-a calificat la Campionatul European U19. Turneul final se va disputa la vara, in perioada 18 iunie - 1 iulie 2022, in Slovacia. In cadrul Turului de Elita desfașurat in Croația, naționala lui Adrian Vasii (57 de ani) a caștigat…