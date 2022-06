Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei cu scorul de 2-1 (0-0), sambata seara, la Dunajska Streda, in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-19 din Slovacia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa naționala de fotbal under 19 a Romaniei, pregatita de Adrian Vasai, a fost invinsa de reprezentativa Italiei, scor 2-1, intr-un meci disputat sambata pe DAC Arena din Dunajska Streda, in Grupa A din cadrul Campionatului European 2022 din Slovacia.

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat, joi seara, in semifinalele Campionatului European 2022, de la Kosice (Slovacia), dupa ce a invins echipa Cehiei, cu scorul de 2-1 la loviturile de departajare. Tricolorii au fost la egalitate cu campioana europeana en titre dupa timpul regulamentar…

- Romania U21 joaca azi un nou meci amical pentru pregatirea Campionatului European U21 din 2023. „Tricolorii” joaca in Slovacia de la 18:30, iar meciul poate fi urmarit LiveTEXT pe GSP. ro și la televizor pe TVR 2. In precedentul meci amical, Romania U21 a pierdut in fața Georgiei U21, scor 0-2. Slovacia…

- Selectionerul nationalei de fotbal Under 19 a Romaniei (jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2003), Adrian Vasai, si-a cristalizat lotul de jucatori cu care va participa la turneul final al Campionatului European 2022, competitie care va avea loc, in perioada 18 iunie - 1 iulie, in Slovacia. Dupa stagiul…

- Romania a fost repartizata, joi, in grupa A la turneul final al Campionatului European de Fotbal, rezervat jucatorilor sub 19 ani, alaturi de Italia, Franța și Slovacia, gazda competiției. In grupa B vor evolua Anglia, Israel, Austria și caștigatoarea grupei a 6-a din turul de Elita, in care vor evolua,…

- Romania U21 intalnește astazi, de la ora 17:15, reprezentativa similara a Finlandei, intr-un meci amical. Partida se joaca pe stadionul „Arcul de Triumf” și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR1. „Tricolorii” mici vor susține doua teste in vederea pregatirii Campionatului…