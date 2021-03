Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a efectuat in aceasta seara antrenamentul oficial dinaintea partidei de la Euro U21 cu reprezentativa similara a Germaniei. Romania U21 va juca cu Germania U21 marți, de la ora 19:00, pe Boszik Arena din Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea in „sferturile” Euro U21.Jurnalistul GSP…

- Dupa doua meciuri la Euro, Romania are patru puncte in clasament. Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei a sustinut in aceasta seara, la Budapesta, al doilea meci de la turneul final al Campionatului European din Ungaria si Slovenia.Tricolorii pregatiti de Adrian Mutu au intalnit Ungaria, iar,…

- La Euro, Romania este in grupa cu Tarile de Jos, Ungaria si Germania. Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine astazi meciul de debut la turneul final al Campionatului European din Ungaria si Slovenia.Tricolorii pregatiti de Adrian Mutu intalnesc, in grupa A, de la ora 22.00 ora Romaniei , Nationala…

- Selectionata de tineret a Romaniei va debuta miercuri la Campionatul European de fotbal Under-21 din Ungaria si Slovenia, cu un meci dificil, contra Olandei, una dintre favoritele competitiei. Tricolorii antrenati de Adrian Mutu fac parte dintr-o grupa foarte dificila, in care se mai afla Germania,…

- Selectionerul Adrian Mutu a anuntat lotul Romaniei U21 pentru turneul final Euro U21 din Ungaria si Slovenia.Romania U21 se afla in Grupa A, alaturi de Germania, Tarile de Jos si Ungaria. Toate meciurile tricolorilor se vor disputa la Budapesta.Cei 23 de jucatori convocati pentru EURO 2021 Portari:…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat ca meciurile din faza grupelor de la Campionatul European U21 se vor disputa fara spectatori. Romania U21 este calificata la turneul final din Ungaria și Slovenia, care va incepe pe 24 martie. Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii turneului final…

- Selecționerul naționalei U21, Adrian Mutu a anunțat, in urma cu scurt timp, lotul pentru grupele Campionatului European de tineret. Dejeanul Catalin Itu a fost convocat. Reprezentativa Under 21 a Romaniei va participa in perioada 24-30 martie la faza grupelor a Campionatului European U21 din Ungaria…

- Selecționerul echipei naționale U21 a trimis faxurile de principiu pentru șapte jucatori care evolueaza in afara Romaniei, in vederea convocarii lor pentru turneul final Euro 2021. Reprezentativa Under 21 a Romaniei va participa in perioada 24-30 martie la faza grupelor Campionatului European…