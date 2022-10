Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, intre orele 15:00 și 17:00, va avea loc evenimentul „The drive to win - Power by ZF”. Evenimentul este unic in Romania și reprezinta prezentarea mașinii de Formula Electric; curse demonstrative cu mașina de Formula E, condusa de fostul pilot de formula 1, Nick Heidfeld, pe bulevardul Vasile…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumologie "Victor Babes" din Timisoara a lansat, luni, prima platforma din Romania, "Pneumocontrol.ro", dedicata pacientilor cu afectiuni pulmonare, dar si societatii civice, cu scopul educarii si constientizarii bolilor pulmonare, potrivit Agerpres."Fie ca vorbim despre…

- Pavel Bartoș a fost plecat din Romania mai bine de o saptamana, prezentatorul de la „Vocea Romaniei” s-a bucurat de o vacanța la mare departare de țara, tocmai in America. Alaturi de el au fost soția și cele trei fetele ale lor. Intr-o postare pe Instagram, actorul a dezvaluit cat de bine s-au simțit,…

- In the Urban Garden of the Universitatea de Vest (West University) of Timisoara (UVT) was held on Wednesday, the first European certification in Romania in construction with earth, in the European Credit System for Education and Vocational Training (ECVET). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ce spune Tudor Chirila despre intrarea in politica? Artistul ne-a oferit raspunsul, de curand, in paginile revistei VIVA! Printre altele, cantarețul ne-a spus ce schimbari ar trebui sa aiba loc in Romania, din punctul sau de vedere. Juratul de la Vocea Romaniei e cunoscut drept o fire vocala, care nu…

- Cu ce probleme s-a confruntat Irina Rimes cand s-a mutat in Romania, acum 10 ani. Dorința de a reuși in muzica a venit cu renunțari legate de viața personala, insa pentru Irina Rimes rasplata a fost pe masura eforturilor. Pana la 30 de ani, a atins un nivel in cariera greu de depașit, dar vorbește despre…

- Intervenție in premiera a pompierilor romani in Franța. Romania trimite mijloace tehnice, mașini și pompieri pe cale aeriana la Bordeaux. Pompierii ar urma sa plece in aceasta noapte și sa ajunga in Franța odihniți, dupa mii de kilometri. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed…

- In ziua de 16 Iulie 2022, la ora 10:39:21 ora locala a Romaniei , s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 5km. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 98km NV de Craiova, 102km SV de Sibiu, 128km V de Pitesti, 175km SE de Timisoara, 185km…