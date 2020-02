Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Gael Monfils (33 de ani, 9 ATP) i-a intrecut pe Rafael Nadal (2 ATP) și Novak Djokovic (1 ATP) in topul jucatorilor cu cel mai mare numar de ani consecutivi in care au disputat cel puțin o finala ATP. Monfils a devenit profesionist in 2004, a reușit sa ajunga in prima sa finala ATP un an mai…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) joaca miercuri dimineața, de la ora 02:00, cu Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA) in sferturile Australian Open 2020. Meciul dintre Halep și Kontaveit poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1 și Eurosport HD. Simona Halep e una dintre cele mai…

- O mare companie italiana, producatoare de aparate electrocasnice, va deschide o fabrica in zona de vest a Romaniei, la... The post O mare companie italiana va deschide o fabrica in vestul tarii. Ofera 160 de locuri de munca appeared first on Renasterea banateana .

- Masura a fost luata dupa ce directorul a descoperit ca angajatii care fumeaza petrec peste o ora in fiecare zi in pauza de tigara, relateaza Daily Mail. The post O companie va oferi zile libere in plus angajatilor care nu fumeaza. Motivul din spatele deciziei inedite appeared first on Renasterea banateana…

- Banateanul Cristi Chivu, unul dintre cei mai mari fotbalisti romani din toate timpurile, va participa la meciul de retragere al fostului coleg de la... The post Cristi Chivu, intr-o echipa selecta pentru un meci de gala appeared first on Renasterea banateana .

- Aproximativ 100 de muncitori de la Doosan IMGB au protestat joi, aceștia fiind ingrijorați ca societatea va fi inchisa din lipsa de comenzi. Protestul a pornit de la zvonurile ca prima de Craciun ar putea sa nu mai fie acordata și de la programul de lucru de dupa Revelion.”Sunt chestii legate de respectarea…

- Memorialul "Bati Valentin - Dinca Aurel" la lupte greco-romane si-a desemnat castigatorii. La editia din acest an, desfasurata in sala "Prof. Mircea Albu"... The post Prezenta selecta la Memorialul „Bati Valentin – Dinca Aurel” – GALERIE FOTO appeared first on Renasterea banateana .

- Firmele din Iași și Chișinau ale președintelui Asociației Transporturilor din Republica Moldova ar putea plati doua milioane de euro amenda, dupa ce autoritațile belgiene au gasit ascunși intr-un garaj 27 de șoferi romani și moldoveni, scrie newsromania.net.