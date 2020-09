Timisoreanca Simona Ruscu ne sfatuieste prin noul ei single sa pretuim viata! Artista de muzica populara si de petrecere, Simona Ruscu se bucura de viata mai mult ca niciodata. Lanseaza un nou proiect de muzica balcanica, iar prima piesa din cadrul acestui proiect are un mesaj profund, in urma caruia, spera ea, oamenii sa pretuiasca mai mult viata. “Imi doresc de mult timp acest proiect muzical, deoarece ma regasesc in stilul balcanic, dar mai ales imi plac ritmurile care ma fac sa dansez indiferent de starea mea. Fiind prima melodie din proiect, intituleaza mesajul principal, si anume ca viata e pe primul loc. Anul acesta traim o noua realitate, si desi nu ma mai intalnesc… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artista de muzica populara si de petrecere, Simona Ruscu se bucura de viata mai mult ca niciodata. Lanseaza un nou proiect de muzica balcanica, iar prima piesa din cadrul acestui proiect are un mesaj profund, in urma caruia, spera ea, oamenii sa pretuiasca mai mult viata. „Imi doresc de mult timp acest…

- VADO feat. Tamaz lanseaza „Look Around”, un single ce imbina beat-uri EDM, elemente tribale și versuri in limba engleza ce intregesc mood-ul piesei. Compusa de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Daniel Mitroi, DJ Sava și Alexandru Cotoi, „Look Around” este o piesa plina de sex-appeal, ce are la baza…

- Smart Fintech , unul dintre startup-urile prezente și in prima Harta a Fintech-urilor romanești , anunța doua noi aplicații bazate pe infrastructura open banking, care rezolva cateva probleme de zi cu zi din viața antreprenorilor și a clienților cu...

- LORA s-a intors in urma cu o luna din Bali și nu a revenit cu mana goala. Ne-a adus in dar o mica parte din frumoasa și revelatoarea experiența petrecuta acolo timp de patru luni ș jumatate, in videoclipul piesei “O rana”. Melodia “O rana” este produsa in studioul Nomad Music și a fost compusa de catre…

- BENGA aduce un ritm amețitor și un sound care nu da voie nimanui sa stea jos. Piesa face parte din cel de-al doilea sezon Double Challenge, fiind rezultatul primului episod. Inca șase episoade vor urma, cu șase artiști surpriza, invitați de RENGLE. Double Challenge aduce impreuna artiști și creatori…

- Acest proiect va duce copiii, parintii si chiar profesorii in zece tari impresionante prin cultura, istorie si geografie: Romania, Italia, Rusia, China, Mexic, Australia, Germania, India, Egipt si Brazilia.

- Nadina a avut 4 single-uri de succes sub numele de Nadiris. Acum s-a reinventat, și-a schimbat coplet look-ul și lanseaza primul single sub numele de Nadina. „Alibi” este compusa de Dorian Oswin, impreuna cu Corina Panoiu și Nadina, și beneficiaza și de un videoclip regizat de Daniel Libeg. „Am vrut…

- Boier Bibescu, Doddy, SHIFT, Aspy și What’s UP fac o super echipa și prezinta „OCHELARII”, o piesa nonconformista, fresh și super catchy, pe beat-uri dance și cu influențe din muzica indiana, ce poate deveni ușor unul dintre cele mai ascultate single-uri ale verii. Compus de catre cei cinci artiști,…