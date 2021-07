Timișoreanca Diana Farca lansează volumele „Umbra ta” și „Viața ca o ceapă” Timișoreanca Diana Farca, absolventa a Facultații de Drept și Stiințe Administrative din cadrul Universitații de Vest, pregatește lansarea a doua volume, evenimentele urmand sa fie transmise live. Lansarea romanului „Umbra ta” este programata duminica, 18 iulie, ora 19, in timp ce lansarea volumului satiric „Viața ca o ceapa” va avea loc marți, 20 iulie, la […] Articolul Timișoreanca Diana Farca lanseaza volumele „Umbra ta” și „Viața ca o ceapa” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

