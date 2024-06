Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse, locul 152 WTA, a acces, joi, pe tabloul principal la turneul de grand slam de la Wimbledon, potrivit news.roRuse a trecut in ultimul tur al calificarilor de Lea Boskovic (Croatia, 199 WTA), scor 6-2, 6-2.Meciul a durat 67 de minute.

- Romania va fi reprezentata la Wimbledon de șase sportive, dupa ce Gabriela Ruse și Anca Todoni au izbutit joi sa se califice pe tabloul principal. Al treilea turneu de Grand Slam al anului, singurul pe iarba, incepe la 1 iulie și se incheie pe 14 iulie.

- Gabriela Ruse, # 152 WTA, și Anca Todoni, # 141 WTA, și-au obținut biletele pentru grila principala de la Wimbledon, acolo unde se afla deja in mod direct Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Irina Begu și Jaqueline Cristian. Turneul de Mare Șlem de la Wimbledon este programat intre 1 și 14 iulie și va fi transmis…

- Anca Todoni va evolua pentru prima data in cariera pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, la Wimbledon, acolo unde toata lumea viseaza sa joace, macar o data pe covorul de iarba verde si magic. Aflata in prezent pe locul 141 WTA, Anca Todoni, in varsta de 19 ani, a obținut joi calificarea…

- Anca Todoni s-a calificat in turul trei al calificarilor la Wimbledon, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Kimberly Birrell, scor 6-7, 7-5, 6-4, favorita 12. Dupa ce ambele jucatoare au caștigat cate un set, a urmat actul decisiv, unde Anca Todoni a revenit de la 3-0 și a reușit sa se impuna cu ...…

- Gabriela Ruse, 26 de ani, # 152 WTA, a trecut de Dominika Salkova din Cehia, 6-4, 6-3, iar Anca Todoni, 19 ani, # 141 WTA, s-a impus dupa un efort de 3 ore in fața lui Kimberly Birrell din Australia, 6-7 (2), 7-5, 6-4. Gabriela Ruse a avansat in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal…

- Irina Begu s-a calificat vineri in turul al treilea la Roma, dupa ce Oceane Dodin s-a retras la scorul de 5-2 in primul set in favoarea romancei. Dodin a patruns pe tabloul principal din postura de lucky loser. Sportiva noastra trebuia inițial sa joace cu Elena Rybakina, insa aceasta din urma, campioana…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a debutat cu o victorie la turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, in timp ce Jaqueline Cristian a reusit sa acceada pe tabloul principal.