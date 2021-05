Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale din foarte multe tari cu single-urile “Girls Like Us” si “Control”, Zoe Wees prezinta o noua piesa, “Ghost, care va fi inclusa pe primul sau material – “Golden Wings”, alaturi de cele doua hituri. Materialul va fi disponibile, in intregime, pe 21 mai 2021. Cu toate…

- Demi Lovato a revenit cu albumul “Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over”, al șaptelea material discografic al superstarului cu o cariera de peste treisprezece ani. Albumul apare in aceeași perioada cu documentarul marca YouTube Originals, lansat de catre Demi Lovato cu cateva zile in urma…

- Una dintre problemele incarcatoarelor wireless este ca dispozitivele puse la incarcat trebuie aliniate cu bobina interioara – in caz contrar, acestea nu se vor incarca. Xiaomi crede ca a rezolvat aceasta problema, venind cu un incarcator wireless de mari dimensiuni, in interiorul caruia au fost montate…

- Formația Balkan Taksim a lansat videoclipul piesei „Lunca“, melodie care va fi inclusa pe discul de debut al proiectului programat sa apara in data de 28 mai la casa de discuri franceza Buda Musique, sub numele de „Disko Telegraf“. „Dupa dispariția misterioasa a miresei sale, mirele pornește in cautarea…

- Primul album al formației timișorene Phaser, „Inceput de Univers“ – lansat la sfarșitul lunii februarie – are parte de un videoclip de promovare a noului single „Copilul lunii“. „«Copilul lunii» este o poveste in care dragostea, misterul și fantasticul creeaza impreuna o atmosfera unica și emoționanta.…

- „Mama, pot!” este cadoul muzical pe care Emy Alupei l-a pregatit de ziua ei pentru fani. Cu o poveste sensibila, „Mama, pot!” este o piesa ce dezvaluie cat de important este sa ții capul sus, sa fii ambițios și sa te inconjori doar de oameni de incredere, care iți valorifica corect adevaratul potențial.…

- Compozitorul timișorean George Denis a lansat la sfarșitul anului trecut albumul sau de debut, „Hollows Of Time”, un material discografic care conține opt piese, discul fiind mixat și masterizat de Ovidiu-Dodo Moldovan. „De cand imi amintesc, muzica a facut parte din viața mea intr-un mod activ, dar…

- David Neamțu, absolventul Facultații de Muzica din Timișoara a lansat un cover nou la piesa „Don’t Start Now”, din repertoriul Dua Lipa și pregatește un material discografic propriu. „Am ales aceasta piesa fiindca mi-a mi-a transmis un vibe bun, pozitiv. Am știut ca vreau sa fac un cover dupa aceasta…