- Autoritatile din Buzau sunt in alerta, dupa ce o romanca intoarsa din Italia a anuntat ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus. O femeie care a ajuns in aceasta seara din Italia in Buzau a sunat la 112 si a spus ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus. Un echipaj…

- Alerta pe aeroportul din Timisoara dupa aterizarea unei aeronave care a sosit din Bergamo, Italia. In acea regiune sunt mai multe orase aflate in carantina din cauza noului virus. Pe aeroport au fost luate masuri speciale. Ana Maria Cheveresan transmite de la Timișoara.

- O suta de pasageri care așteptau sa se imbarce spre Treviso, Italia, de pe aeroportul Timișoara sunt blocați pe pista. E alerta de coronavirus, pentru ca avionul care urma sa plece la Treviso tocmai sosise de la Bergamo, iar autoritațile ar fi decis sa fie oprit la sol pentru o dezinfecție de urgența.…

- Autoritatile sanitar-veterinare s-au deplasat la Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara in dimineata zilei de duminica, 23 februarie, dupa aterizarea unui avion al companiei WizzAir, din directia Bergamo.

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…

