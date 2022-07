Timișorean trimis în judecată pentru că s-a folosit de un card bancar care nu-i aparținea Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului S.C., „sub aspectul savarsirii infractiunilor de efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos, in forma continuata (doua acte materiale) și de acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata (doua acte materiale)”. „In fapt a fost […] Articolul Timișorean trimis in judecata pentru ca s-a folosit de un card bancar care nu-i aparținea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a anunțat ca procurorii au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat sub aspectul savarsirii infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata (25 acte materiale), de efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos,…

- Fostul adjunct al sefului IPJ Galati, comisarul sef Daniel Miron, aflat sub control judiciar, a fost trimis in judecata pentru mai multe fapte penale, informeaza, vineri, Biroul de relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, potrivit Agerpres."Prin rechizitoriul din data…

- Un asistent a fost reținut, miercuri, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, pentru luare de mita in forma continuata (10 acte materiale), sustragerea sau distrugerea de probe sau de inscrisuri in forma continuata (10 acte materiale), fals intelectual in forma continuata( 10…

- Ieri, 18 mai, polițiștii anticorupție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciului Județean Anticorupție Maramureș, in baza ordonantelor de delegare emise de procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, au efectuat trei perchezitii domiciliare, dintre care…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, aflat sub masura preventiva a controlului judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranți. „In fapt, a fost reținut ca in data de 21 aprilie 2022, in jurul orei 07:30,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara au anunțat ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penala impotriva unui inculpat, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca, la data de 24 aprilie 2022, in jurul orei 21:00,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului M.G., sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de migranti si ultraj.Procurorii au retinut ca, indata de 09.04.2022, in intervalul…

- Procurorii de la crima organizata din Timișoara au trimis in judecata 93 de inculpati, acuzați de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, delapidare cu consecințe deosebit de grave in forma continuata. Fii la curent…