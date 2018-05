Timișorean prins cu ajutorul camerelor de supraveghere în timp ce arunca gunoaie pe o stradă curățată recent VIDEO Un timișorean urmeaza sa fie ars la buzunare de polițiștii locali dupa ce a aruncat deșeuri pe o strada recent curațata. Oamenii legii l-au surprins dupa ce au instalat camere de filmat in zona de pe str. Cercului unde in ultima perioada s-a reclamat frecvent formarea de rampe clandestine de deșeuri din cauza celor care […] Articolul Timișorean prins cu ajutorul camerelor de supraveghere in timp ce arunca gunoaie pe o strada curațata recent VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

