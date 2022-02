Timișorean, în stare gravă după un incendiu izbucnit într-un apartament de la etajul 10 Pompierii militari au intrat , in aceasta seara, la ora 20, 53, in alerta dupa ce un apel la 112 anunța ca un incendiu a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 10, pe strada Brandușei din Timișoara. A fost alertat Detasamentul 2 de Pompieri Timișoara, iar la fața locului au fost mobilizate doua autospeciale de […] Articolul Timișorean, in stare grava dupa un incendiu izbucnit intr-un apartament de la etajul 10 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

