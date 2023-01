Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara a preluat, alaturi de Elefsina (Grecia) și Veszprem (Ungaria), prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, insa fiecare oraș va organiza, in perioade diferite, startul programului cultural.

- ADVERTORIAL. Trecerea in anul Capitalei Europene a Culturii a strans la Bastionul Maria Theresia peste 70.000 de oameni dornici sa celebreze alaturi de artiști de renume internațional. Pe langa spectacolul complex de lasere, proiecții și artificii, Festival of Lights a adus in zona centrala a orașului…

- Buna derulare a proiectului pentru o Capitala Europeana a Culturii aduce orașelor care dețin acest titlu suma de 1,5 milioane de euro, acordata de Comisia Europeana, sub forma premiului Melina Mercouri. Iata ca forul de la Bruxelles tocmai a anunțat ca propune decernarea Timișoarei, cu o valoare de…

- Primarul Dominic Fritz a oferit in premiera, la nivel national, burse de creatie din bugetul local pentru artistii care sunt sustinut de o organizatie, pentru a-i sprijini in procesul de creatie in contextul in care Timisoara urmeaza sa preia anul viitor titlul de Capitala Europeana a Culturii.…

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria va fi prezentat programul cultural pentru anul 2023, cand Timișoara va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va putea fi urmarit online.

- Primarul Dominic Fritz, aflat in vizita de promovare a TM2023, a fost primit și de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. In urma discuțiilor, aceasta și-a exprimat interesul de a participa anul viitor la Timișoara la evenimentele organizate cu ocazia deținerii titlului de Capitala Europeana…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca iluminatul public din Timisoara nu va fi redus din cauza crizei energetice si ca iluminatul festiv de Craciun va fi extins, avand in vedere ca urmeaza anul in care Timisoara este Capitala Europeana a…

- Regizorul sarb Nenad Mikalacki, care a terminat UNATC la București in urma cu aproape 20 de ani, lucreaza la un film despre Novi Sad – Capitala Europeana a Culturii, in care va arata ce a mers și mai ales nu a mers.