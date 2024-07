Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara (USVT) Romania a incheiat recent un acord de colaborare cu Laboratorul Național de Virusologie (LNV) al Universitații din Pecs (UP) Ungaria, parteneriat care vizeaza managementul modern al provocarilor legate de domeniile de cercetare…

- Suntem in plin campionat european si din fericire Romania a mers mai departe in faza eliminatorie, dupa ce a castigat cea mai echilibrata si „dramatica” grupa. La nationala, Timisoara este reprezentata de doi jucatori, Marius Marin, titular incontestabil in toate cele trei partide si Deian Sorescu,…

- Sambata trecuta, Mircea Geoana a fost onorat cu titlul de doctor honoris causa al Universitații de Medicina și Farmacie din Timișoara. Cam hodoronc tronc acest titlu, oferit de o universitate cu profil total diferit de preocuparile celui decorat. De toate era Geoana la viața lui, numai ceva universitar…

- Baschetbalistul croat Josip Bilinovac este noul component al echipei SCM Timisoara. Jucatorul in varsta de 33 de ani (nascut la 30 decembrie 1990, la Mostar) nu se afla la prima experiența in Romania. Jucator de pozițiile 1 și 2, Bilinovac (1.91 m inalțime) a evoluat precedentele doua sezoane la Rapid…

- Marian Cucșa, fost vicepresedinte al Comisiei de control al SRI, actualmente președintele Partidului Republican, cere ca lui Florian Coldea sa i se interzica dreptul de a profesa la Universitatea de Vest din Timișoara. „Ii solicit rectorului Marilen Pirtea sa ii retraga deindata lui Florian Coldea dreptul…

- Pana la finalul anului, Timișoara va avea ridicat un nou Centru pentru Mari Arși, este de parere ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. In prezent, acesta este cel mai avansat dintre cele trei care se ridica in acest moment in Romania, spune oficialul. Vorbim doar despre cladirea in sine, nu și despre…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat unul din cele cele mai mari evenimente de business din sistemul cameral romanesc și european, cu participarea a 7 țari: Turcia, Germania, Italia, Polonia, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Romania. Derulat sub motto-ul „Sa conectam Europa prin…

- In mod simbolic, saptamana trecuta, chiar la Timisoara a fost aprobata Hotararea de Guvern care da unda verde finantarii de la bugetul national a construirii noului mare stadion al Timisoarei. Organizarea sedintei de guvern la Timisoara n-a constituit chiar o premiera – s-a intamplat ceva similar la…