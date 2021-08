Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a finalizat licitatia, iar astazi s-a semnat contractul pentru proiectul “Achizitie mijloacelor de transport public autobuze electrice 18 m, Brasov, Timisoara”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020, in baza acordului de parteneriat incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de lider de parteneriat, iar Municipiul Timisoara in calitate de partener. Din partea fabricantului au fost prezenți Okan Baș- CEO Karsan Otomotiv și…