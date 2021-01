Stiri pe aceeasi tema

- Dorința conducerii administrative a Timișoarei, legata de alegerea unui al doilea viceprimar al orașului, nu va avea o finalitate nici astazi, atunci cand de la ora 17 era programata ședinta de consiliu local pentru confirmarea lui Cosmin Tabara, candidatul liberal, pe postul de secund al lui Dominic…

- Anul 2021 vine cu cateva linii clare la Primaria Timișoara. Municipalitatea se va concentra pe cateva aspecte: de la planuri urbanistice zonale in cartierele istorice, pana la titlul de capitala culturala europeana și reforma interna și a serviciilor publice. Primarul Fritz spune ca vede „lumina de…

- In data de 23.12.2020, Consiliul Local Ploiești s-a intrunit intr-o ședința, pe a carei ordine de zi a figurat și adoptarea unei hotarari ce aproba numarul și cuantumul burselor oferite elevilor din invațamantul preuniversitar de stat, conform Legii educației naționale nr. 1/2011. Un delegat al Consiliului…

- La Consiliul Județean Timiș a avut loc astazi o ședința extraordinara, pentru marcarea a 31 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. Au fost prezente oficialitați și revoluționari. „La intalnirea din 16 decembrie, de la Primaria Timișoara, v-ați exprimat nemulțumirea cu privire la aspectele ramase…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca in sedinta de plen a Consiliului Local va fi votat doar viceprimarul sustinut de USR-PLUS, nu si cel sustinut de PNL. Fritz a adaugat ca USR - PLUS nu va vota propunerea PNL decat daca exista o majoritate stabila, scrisa, si in Consiliul…

- Noii consilieri locali din Dej se vor intruni vineri, 6 noiembrie, de la ora 15, in cadrul unei ședințe ordinare. Ședința va avea loc in Sala Mare a Primariei Municipiului Dej. Pe ordinea de zi sunt patru proiecte de hotarare: 1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședința. Depunere…

- PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI EXTRAORDINARE a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 03 NOIEMBRIE 2020 – ORA 13,00 – DEPUNEREA JURAMANTULUI DE CATRE DOMNUL CONSILIER LOCAL SALAGEAN ARON-ADRIAN.

- Pentru a doua zi consecutiv, conducerea Senatului nu a avut cvorum. PSD are majoritate singur (7 membri din 12), dar restul partidelor au boicotat ședința și de la PSD a lipsit Ion Ganea. Pe ordinea de zi se afla reexaminarea legii care spune ca data alegerilor parlamentare este stabilita de Parlament.Liderul…