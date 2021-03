Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea lansata de Alin Nica, pentru realizarea unui spital modular ATI, este considerata una buna, dar in principiu, de colegul sau de coaliție locala, primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Se pare ca șeful CJ Timiș a estimat corect ce discuții ar putea aparea legat de subiect, iar partenerul sau…

- Dezastru ecologic in Dobrogea. Sute de pet-uri zac aruncate intr-o arie protejata din județul Constanța. Anul trecut, Garda de Mediu din Constanța a facut doua controale in zona și a dat și o amenda de 15.000 de lei, dar deșeurile tot nu au disparut.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, sustine ca „strategia unor judete de a „suprima” situatia infectarilor cu virusul SARS CoV-2 ne va costa pe toti”. Primarul Timisoarei a aratat ca in cursul zilei de miercuri, in judetul Timis au fost efectuate 2.700 de teste COVID-19, iar in judetul vecin,…

- Ministerul Mediului anunta ca sambata a fost confiscat primul autovehicul pentru transport si depozitare ilegala de deseuri. Persoana care a fost prinsa in flagrant de catre comisari de mediu si politisti locali din Sectorul 5 a fost amendata cu 30.000 de lei.

- Un clujean a semnalat o groapa de gunoi aparuta pe spațiul verde la Cluj. Intre deșeuri apare și adresa unei firme clujene. ”Bravo mai oras de 5 stele plin de pesti si de it-sti. Bravo!Edit: scuzele mele daca am jignit o clasa. Lary Trendy SRL ai uitat ceva cand ti-ai aruncat gunoiul”, a scris clujeanul.Rosal…

- Primarul Timișoarei nu e mulțumit nici el de curațenia de pe strazile orașului. A avut o intalnire cu directorul general al Brantner pe Romania și a aflat ca exista nemulțumiri și de la societatea de salubritate. Exista probleme și in caietul de sarcini de la licitație. Un lucru este clar: „curațenia…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica au organizat și desfașurat, ieri, o acțiune pe linia prevenirii și combaterii deținerii, transportului și comercializarii ilegale de material lemnos. Actiunea a urmarit, in principal, prevenirea si combaterea transporturilor ilegale de materiale lemnoase,…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a intrat in izolare, dupa ce doi colaboratori ai sai au fost depistați cu Covid, potrivit Mediafax. „Zilele urmatoare voi lucra de acasa pentru ca doi dintre colegii mei au fost confirmați cu Covid-19. Este vorba despre secretarul Primariei Caius Șuli și…