Stiri pe aceeasi tema

- Contractul a fost semnat de viceprimarul Ruben Latcau. Potrivit unui comunicat de presa, de luni, al Primariei Timisoara, mai multe puncte emblematice ale Revolutie vor trece prin diverse interventii urbanistice: Piata Maria, Podul Traian, Piata Victoriei, Piata Libertatii, Piata Sf. Gheorghe, Prefectura,…

- Primul tren cu carbune incarcat in gara pe care Primaria Timisoara inchiriat-o in Motru a ajuns in aceasta dimineața la Timișoara. Trenurile cu carbune achizitionat direct de la producatori vor veni intreaga iarna. Pentru a ocoli intermediarii si costurile aferente, Primaria Timisoara a inchiriat o…

- Dupa ce viceprimarul Liviu Miroșeanu a spus ca, sub mandatul sau a reușit sa obțina prețuri mai bune la asfaltare decat cele de pe vremea cand strazile erau reparate de Societatea de Servicii Publice, Cosmin Necula iese la contra-atac și-l acuza pe viceprimar de minciuna, spunand ca, de fapt, asfaltarile…

- „Activitatea comerciala din Halele Centrale se va relua, in conditii normale, incepand de marti, 04 octombrie 2022. Municipalitatea ploiesteana, prin S.C. Hale si Piete S.A., a derulat lucrari de igienizare si modernizare in incinta Halelor Centrale. Astfel, incepand cu 19 septembrie a.c., s-au efectuat…

- Tanczos Barna s-a declarat convins ca in gospodariile populatiei se poate face economie la consumul de energie electrica, ”printr-o atentie sporita”. El a admis ca in societatea romaneasca exista ”un sentiment neplacut” cand vine vorba despre restrictii privind consumul, pentru ca acestea aduc romanilor…

- ”Accident de munca cu incercare de musamalizare astazi in CE Oltenia, la Motru. ”O funie” compusa din 16 vagoane, incarcata de carbune care venea de la Rosiuta si mergea inspre triaj pentru formarea navetei, la Motru a deraiat”, a scris deputatul USR Radu Miruta, vineri seara, pe Facebook. Potrivit…

- „ Ideea ca ministrul Energiei ar fi propus un plan mai mic pentru compensarea facturilor este un fake news. Nu de la ministrul energiei a venit o asemenea propunere. Se discuta mai multe scenarii, dar propuse de ANRE. Nu s-a iesit cu nicio decizie si nici macar nu vom iesi cu fel de fel de scenarii…