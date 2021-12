Timișoara, singura regională de cale ferată care nu este afectată de greva ceferiștilor Din cele opt regionale de cale ferata, șapte sunt afectate de greva ceferiștilor. Este vorba de Craiova, București, Constanța, Galați, Iași, Brașov și Cluj, singura regionala care nu a incetat activitatea fiind Timișoara. Sunt afectate 109 trenuri iar activitatea este oprita in 54 de stații, au anunțat directorii CFR Intrastructura și CFR Calatori, intr-o declarație […] Articolul Timișoara, singura regionala de cale ferata care nu este afectata de greva ceferiștilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Reprezentanții CFR au anunțat luni, intr-o conferința de presa, ca peste 100 de trenuri sunt afectate ca urmare a grevei spontane a angajaților CFR și au precizat ca „sunt obligați” sa faca o sesizare la organele de cercetare penala, dar fara sa precizeze concret impotriva cui.Ion Simu, șeful CFR Infrastructura,…

- UPDATE Peste 30 de trenuri sunt afectate de protestul spontan al ceferiștilor, anunțat luni in jurul pranzului CFR Calatori. Trenurile afectate ca urmare a protestului spontan al personalului CFR SA de pe raza regionalelor Iași, București, Craiova, Galați, Cluj, Constanta, Galați: 6002, 6461, 5603,…

- Angajații mai multor regionale ale CFR au ieșit azi in strada și au protestat fața de prorogarea Legii 195/2020 pana la 1 ianuarie 2023. Oficialii CFR spun ca protestul spontan feroviar ce are loc astazi, 20 decembrie 2021, nu se datoreaza CFR Calatori, fiind o acțiune sindicala feroviara a angajaților…

