Timișoara și localitățile limitrofe -Dumbrăvița, Moșnița nouă, Ghiroda și Giroc – intră în carantină Ca urmare a creșterii ratei de infectare cu SARS-COV-2 (COVID-19 – 7,49 de cazuri la mia de locuitori), Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, intrunit, astazi, in ședința extraordinara, a hotarat ca Timișoara și localitațile limitrofe, Moșnița Noua, Giroc, Dumbravița și Ghiroda, sa intre in carantina. Carantina se va instaura din data de 8 martie, ora 00:00, pentru o perioada de doua saptamani. Decizia a fost votata de 30 din cei 38 de membri ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș, patru membri s-au abținut și patru au fost impotriva. … Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

