Timișoara și Cluj-Napoca ar putea deveni piețe de testare pentru maşinile autonome Timișoara și Cluj-Napoca ar putea deveni piețe de testare pentru masinile autonome. Țara este o piata unde cel putin trei producatori lucreaza la concepte ale masinii autonome, a anunțat un reprezentant al Guvernului...

- Romania are toate sansele sa se transforme intr-o piata de testare pentru masinile autonome. Interes pentru un astfel de proiect exista atat din partea Guvernulului cat si din partea investitorilor, fapt ce ar putea atrage investitii si ar putea determina aparitia unor centre de testare specializate.…

- Romania vrea sa se transforme intr-o piata de testare pentru masinile autonome. Țara este o piata unde cel putin trei producatori lucreaza la concepte ale masinii autonome, a anunțat un reprezentant al...

- Porsche Engineering a ales Timișoara pentru al doilea birou din țara, un centru de cercetare și dezvoltare pentru mașinile viitorului. In noul birou, care va completa locația deschisa in 2016 in Cluj-Napoca, vor fi angajați pana la 200 de specialiști.

