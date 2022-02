Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara are de miercuri doua centre speciale pentru vaccinarea copiilor pentru Covid 19, la Casa Tineretului și la Spitalul de Copii. Primarul Dominic Fritz nu a ratat ocazia de a ne arata cum arata acestea, la pachet cu recomandarea pentru cetațeni ca vaccinarea sa fie avuta in vedere atunci cand…

- Bugetul participativ al Consiliului Județean Timiș prinde in sfarșit o forma clara, aleșii județeni vor avea de votat marți ”Proiectul de hotarare privind asocierea Județului Timiș cu Comuna Dumbravița pentru realizarea obiectivului de interes public Pista de biciclete Timișoara – Dumbravița – Giarmata”.…

- Municipalitatea timișoreana a ajuns in etapa selecției ofertelor depuse de proiectanți in cadrul licitației pentru stabilirea firmei care va realiza reabilitarea termica a Colegiului Henri Coanda. De asemenea, o alta lucrare, de reabilitare a unei cladiri istorice, proprietate a primariei, este mai…

- Deputatul PNL de Timis Marilen Pirtea a depus astazi la Parlament initiativa legislativa privind introducerea in curricula școlara de liceu a cursului „Istoria Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbarii de regim din Decembrie 1989 in Romania‟ Elevii din Romania vor invata, in cadrul unui curs,…

- „Proiectul de buget e mai mare decat 2021. Avem alocare de 9 miliarde de lei pe fonduri nerambursabile și 8 miliarde de lei pe bug de stat. Avem 17 miliadre de lei buget la Transporturi, fața de 14 miliard, la sfarșitul anului 2021. Suma pe fonduri neramburabile, cele 9 miliarde de lei, este cu aproape…

- Primarul Dominic Fritz anunta demararea unei ample actiuni de plantare a unor pomi in oras. S-a inceput cu 21 de arbori in zona Pepinierei, dar campania va continua chiar in aceasta luna, afirma edilul. Dominic Fritz afirma ca a venit momentul ca Timișoara sa iși merite renumele de oraș al parcurilor…

- Guvenul intenționeaza sa aloce, anul viitor, pentru compensarea si plafonarea facturilor la energie și gaze pentru consumatorii casnici si industriali o suma de patru miliarde de lei, aceasta urmand sa fie prevazuta in proiectul de buget, potrivit unor surse guvernamentale.“Suma necesara pentru a compensa…

- Investiții totale de peste 2 miliarde de euro sunt in derulare in acest moment sau vor fi demarate in perioada imediat urmatoare, la nivelul celor mai mari cinci orașe din țara (Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Constanța), conform raportului Bucharest Real Estate Club (BREC) – Regional Cities.…