Timișoara se aproprie de pragul de 2 la mie rata de infectare cu noul coronavirus Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,01. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 NADRAG 8.17 2 JEBEL 5.96 3 CENEI 5.94 4 GHIRODA 4.42 5 PARTA 4.08 6 RACOVITA 4.08 7 COSTEIU 3.79 8 PISCHIA 3.59 9 REMETEA MARE 3.45 10 DUDESTII VECHI 3.43 11 MOSNITA NOUA 3.36 12 PECIU NOU 3.33 13 ORAS GATAIA 3.30 14 BEBA VECHE 3.24 15 CENAD 3.12 16 SAG 3.03 17 CRICIOVA 3.00 Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt: 1 MASLOC 2.85…

