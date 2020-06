Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui raport al Organizației Internaționale a Muncii, femeile tinere au fost lovite in special de creșterea șomajului. Tinerii au fost afectați de ceea ce raportul citat de BBC numește „un triplu șoc". Virusul distruge locurile de munca, perturba educația și instruirea și pune obstacole…

- Luis Figo iși amintește la 47 de ani suferința traita la Inter alaturi de Roberto Mancini: „Ma trimitea sa ma incalzesc 85 de minute și jucam doar trei numai pentru a vedea daca explodez”. Luis Figo a sosit la Inter in vara lui 2005. Avea aproape 33 de ani, era spre sfarșitul carierei. O cariera impresionanta,…

- Un profesor il luase la ochi, la Constanta, cu ani in urma, si ii prevedea, pe nedrept, "o cariera stralucita de incarcator si descarcator de vagoane in portldquo;. Andrei Ciurca, pe atunci campion de natatie, i a dovedit insa dascalului ca s a inselat amarnic in privinta sa. Andrei a reusit pe deplin…

- Ziarul Unirea In Italia, armata cara sicriele cu camioane. Țara cea mai afectata de Covid-19: „O generatie a murit in 2 saptamani” Țara cea mai afectata de Covid-19 in acest moment, Italia intrece China care a stabilizat situatia. Lombardia este cea mai afectata, iar crematoriul din Bergamo nu mai face…

- Italia a devenit cea mai afectata tara din lume de coronavirus in acest moment, intrecand China care a stabilizat situatia. 3.000 de decese si 2.200 de persoane in stare critica au raportat italienii.

- Roger era foarte apropiat de Floyd, pe care l-a și antrenat in mare parte din cariera sa, de mai multe ori, dar cel mai mult in perioada 2000 și 2012. El a fost unul dintre membrii-cheie datorita caruia cel supranumit "Money" a ajuns campion mondial la 5 categorii de greutate, noteaza Digisport.ro.…

- Adrian Mihalcea, ultima oara antrenor secund la echipa nationala a Romaniei, a castigat cinci trofee in aproape sapte sezoane in tricoul alb-rosu. Campion al Romaniei (2000, 2002) si castigator al Cupei Romaniei (2000, 2001, 2005), Adrian Mihalcea a inscris 68 de goluri in 181 de meciuri pentru Dinamo…

- Dinamo i-a gasit înlocuitor lui Dusan Uhrin Jr, noul antrenor al "câinilor" fiind Adrian Mihalcea, a anunțat managerul general Florin Prunea, pe site-ul oficial al clubului.Ultima oara antrenor secund la echipa naționala a României, fostul mare atacant dinamovist a câștigat…