Stiri pe aceeasi tema

- Spre finalul perioadei de ”mercato”, Politehnica Timișoara a mai reușit achiziția unui jucator cu mare experiența la nivelul Ligii I. Este vorba de Sergiu Popovici, fotbalist cu peste 100 de meciuri in primul esalon. The post Un jucator important cu experiența in prima liga a semnat cu Politehnica appeared…

- Ripensia nu a cedat nici in ultimul joc de pregatire din zona Antalya. Astazi, elevii lui Alexandru Pelici au facut meci egal cu o grupare nord-macedoneana de prima liga – FK Shkupi, scor 1-1. „Urmasa” Slogai Jugomagnat a condus cu 1-0, dar Alex Popovici a marcat in ultimul sfert de ora pentru ros-galbeni.…

- FC Farul Constanta a obtinut semnatura lui Cezar Gherghiceanu, un atacant de 19 ani, care s a antrenat in ultimul timp sub comanda lui Ianis Zicu.Fost international sub 18 ani, acesta a facut ultimii doi ani de juniorat in Spania, la UCAM Murcia, pentru care a marcat 23 de goluri in ultimul sezon la…

- Christian Ilic (23 de ani), mijlocașul scoțienilor de la Motherwell, și-a adus aminte de experiența total eșuata avuta in Romania, la Sepsi Sfantu Gheorghe. Intr-un interviu acordat in presa britanica, Ilic și-a adus aminte de modul in care a fost tratat de echipa covasneana. „Mi-a fost greu sa mai…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe l-a transferat, luni, pe mijlocasul Lorant Kovacs, de la formatia maghiara Ujpest Budapesta, a anuntat clubul covasnean pe pagina sa de Facebook. Kovacs (26 ani), jucator format la Universitatea Cluj, a evoluat in perioada 2016-2019 la echipa maghiara Haladas…

- Transferul depre care conducerea CSM Galați spunea inainte de turneul Cupei Romaniei ca este in faza de negocieri a fost perfectat. La CSM Dunarea va juca un hocheist cu un CV impresionant: Konstantin Puskariov (34 de ani).Atacantul nascut in Kazahstan are la activ doua sezoane in cel mai…

- Geanina de la „Insula Iubirii” va deveni in curand mama șitraiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Soția lui Costas și-a pozatburtica de gravida și a postat imaginea pe contul de socializare. Prieteniivirtuali i-au trimis zeci de mesaje. Geanina și Costas au decis pe insula sa se desparta, insadragostea…

- Timisoara Saracens are sansa de a lupta pentru un nou trofeu dupa ce si-a castigat grupa din a doua competitie nationala. Banatenii s-au impus pe terenul celor de la Tomitanii Constanta cu un neverosimil 111-0! In finala Cupei „sarazinii” vor da piept cu CSA Steaua. Punctele „leilor” s-au impartit aproape…