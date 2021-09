Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara a devenit primul municipiu din Romania in care certificatul verde este obligatoriu. Decizia a fost luata dupa ce ieri, numarul infectarilor a trecut de 3 la mia de locuitori. Primul oraș in care certificatul verde a devenit obligatoriu Duminica, in Timișoara, pragul de infectare cu coronavirus…

- Certificatul verde COVID-19 este obligatoriu incepand de luni, 20 septembrie, in localitațile unde incidența cazurilor de coronavirus este intre 3 și la 6 la mia de locuitori. Documentul este obligatoriu pentru accesul in baruri, restaurante, evenimente private, spectacole s.a.m.d., iar masura este…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat duminica o rata de infectare cu SARS-CoV-2 de 2,54 la mia de locuitori in judet si de 3,18 in Timisoara, in crestere fata de raportarea anterioara, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore au fost confirmate cu COVID-19 un numar de 285 de persoane in judet,…

- Doua localitați din județul Bihor au intrat in scenariul roșu, depașind incidența de 3 cazuri la mia de locuitori. Este vorba despre comunele Gepiu și Brusturi, cu incidențe de 5.32‰, respectiv 4.32‰.

- Italia a devenit, joi, prima țara din Europa care face obligatoriu certificatul Covid pentru toți angajații. Guvernul de la Roma a aprobat noua masura prin care certificatele devin obligatorii și pentru angajați din sectorul public dar și din cel privat. Masura va fi implementata din 15 octombrie și…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat joi hotararea prin care se introduce certificatul verde COVID-19 daca rata de infectare trece de 3 la mie, dar nu depașește pragul de 6. Astfel, activitatea restaurantelor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole nu va fi inchisa,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de joi, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19.

- Politia italiana a identificat o retea care vindea certificate sanitare Covid-19 false. Patru persoane sunt cercetate, printre care doi minori, pentru administrarea a 32 de canale de Telegram pe care vindeau online aceste documente obligatorii in Italia pentru accesul in restaurante, cinematografe sau…