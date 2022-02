Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a prezentat miercuri, 9 februarie, propunerea de buget pe anul 2022 pentru Timișoara. Chiar inainte de a incepe prezentarea propriu-zisa, a spus ca la Timișoara se afla o delegație a Bancii Mondiale, alaturi de care analizeaza construirea unui nou spital municipal.

- Dominic Fritz are visuri mari pentru transformarea modului in care Timișoara se incalzește peste iarna. El se gandește chiar și la apa termala, dar, cel puțin deocamdata, cere aprobare ca la Colterm sa se arda biomasa. Societatea Colterm este in proces de obținere a aprobarii pentru arderea de biomasa,…

- Primaria Timișoarei anunța ca va avea inca o Organigrama. Administrația Fritz e la a treia Organigrama. Mai exact, in urma cu cateva luni, primarul a venit cu noua Organigrama pe care a refuzat sa o dezbata public. A fost dat in judecata de sindicatul primariei, iar Organigrama a fost anulata de…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta demararea procesului de organizare a consulatelor itinerante (mobile) in anul 2022, in baza unei proceduri aprobate de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu si implementate deja in cursul anului 2021, potrivit news.ro. Pe paginile de socializare si…

- Angajatii din Politie, penitenciare si militarii rezervisti anunta ca declanseaza din nou proteste in mai multe zone ale tarii. Manifestatiile sunt programate joi, incepand cu ora 12.00, in Bucuresti, Iasi, Timisoara si Cluj.

- Explozie devastatoare la o pensiune din Cluj-Napoca, o femeie a fost carbonizata. O femeie de 37 de ani cazata la o pensiune din Cluj a fost gasita carbonizata vineri dimineața, dupa ce o explozie puternica, urmata de un incendiu, a distrus complexul. Doi barbați au fost transportați la spital din…

- Universitatea de Vest din Timișoara anunța demararea proiectului cu titlul ”Sprijin pentru Universitatea de Vest din Timișoara in contextul SARS-COV-2” – ID 143325, proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, in cadrul apelului de proiecte POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorarii efectelor…

- Preocuparile Universitații de Vest din Timișoara pentru imbunatațirea percepției asupra antreprenoriatului, in sensul dezvoltarii și consolidarii culturii antreprenoriale la nivel regional, diminuarea disparitaților intraregionale și reducerea ratei șomajului in randul absolvenților de studii superioare,…