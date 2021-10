Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a declarat, joi dimineata, ca nu s-a reusit semnarea contractului cu furnizorul de gaz spre Colterm, asa cum anuntase miercuri, si a facut un nou apel la furnizori "sa arate disponibilitate si umanitate pentru a alimenta Timisoara cu gaz"."Aseara (miercuri - n.r.) la ora 18,00,…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat in aceasta dimineața ca nu s-a rezolvat problema alimentarii cu gaz metan a Colterm. ”Aseara la ora 18 am fost informat telefonic de catre furnizorul de gaz cu care ajunsesem, cu sprijinul ministrului energiei, la o ințelegere pentru un contract temporar…

- Timișoara a ramas fara caldura, a anunțat, marți, primarul municipiului, Dominic Fritz. Pentru ca firma de termoficare Colterm a intrat in insolvența, peste 50.000 de locuințe, școli, dar și mai multe spitale sunt lasate in frig, in prag de iarna. Primarul Dominic Fritz anunțase inca de saptamana trecuta…

- Primarul Dominic Fritz a ieșit in prima conferința de presa dupa doua luni de pauza cu o veste trista pentru timișoreni. E.ON a oprit robinetul de gaz pentru Colterm, iar negocierile cu un nou furnizor au eșuat. 56.000 de locuințe raman fara caldura, pentru ca societatea de termoficare nu poate funcționa…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat, miercuri seara, ca E.ON va opri furnizarea gazului catre compania locala Colterm, aflata in subordinea municipalitatii si ca societatea de termoficare se afla intr-o situatie critica, pe fondul "cresterii uriase" a pretului la gaz. Ca urmare, incepand de luni, Timisoara…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz , a admis ca zeci de mii de case, spitale și școli din municipiu nu au caldura. El a explicat, miercuri, 13 octombrie, ca de la inceputul anului, pretul gazului “a explodat” si nimeni nu poate face fata singur. Prin urmare, nici societatea din subordinea primariei,…

- Primarul Dominic Fritz transmitea joi ca „nevoia urgenta a momentului, pentru Timișoara, este susținerea din bugetul de stat a costurilor pentru continuarea termoficarii orașului. Cvadruplarea (!!!) prețului de gaz nu va putea fi suportata doar de bugetul local și nici de abonații Colterm. E matematic…

