- Echipa de rugby a Timisoarei ar fi trebuit sa intalneasca maine, de la ora 15:00, Universitatea Cluj in cadrul etapei a 5-a a Grupei A din Cupa Romaniei. In condițiile in care echipa gazda a comunicat ca nu poate susține aceasta partida din cauza infectarilor cu SARS-CoV-2, neprimind avizul DSP Timiș…

- SCM Timișoara și CSO Voluntari au dat startul grupei C de calificare la Final 8-ul Cupei Romaniei. Partida a avut loc in Sala Transilvania din Sibiu și s-a incheiat cu scorul de 87-85 pentru SCM Timișoara, dupa o revenire demna de orice film de la Hollywood. Echipa din Ilfov a inceput mai bine și s-a…

- FRF a programat pentru astazi (7 octombrie) meciul din turul III al Cupei Romaniei, intre CS Minaur și ACSF Comuna Recea. Partida nu va mai avea loc, dupa cum am informat și ieri, pentru ca echipa baimareana are mai mulți sportivi “pozitivi” cu noul Coronavirus. Meciul e neprogramat și va fi caștigat…

- SCM Timisoara a emis o adresa catre FR Rugby, in care a anunțat ca nu se prezinta la meciul cu Baia Mare de peste doua zile, indiferent de consecinte. Asta desi DSP Timis le-a dat „verde” banatenilor sa participe la jocul din Cupa Romaniei, dupa ce in cadrul lotului a fost depistat si un al doilea caz…

- SCM Rugby Timișoara nu se va prezenta nici la meciul din etapa a 3-a a Cupei Romaniei, „pentru a nu risca o contaminare a altor sportivi cu coronavirus”! Clubul timișorean anunțase ca are doi jucatori pozitivi la testarea COVID 19 – Mihaița Lazar testat pozitiv insa ce saptamana trecuta și Gabriel Rupanu…

- CSM Stiinta Baia Mare a surclasat-o pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 96-6 (61-6), sambata, pe teren propriu, in prima etapa a Cupei Romaniei 2020 la rugby, in cadrul Grupei A.Intr-o partida din Grupa B, CSA Steaua Bucuresti a castigat si ea la scor cu ACS Tomitanii Constanta, 66-20 (24-3),…

- La doar 50 de kilometri de Timisoara, Aradul a imbracat straie de sarbatoare, in pofida situatiei pe care o traversam, deloc fericite. Dupa multi ani, UTA va disputa un meci acasa, in Liga I. Si nu doar atat, dar va juca pe un stadion nou-nout, care va fi, de altfel, inaugurat in meciul cu Voluntariul.…