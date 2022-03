Timișoara pentru Ucraina. Continuă colectarea de bani și bunuri pentru vecinii afectați de război FOTO Tot mai multe persoane se alatura campaniei umanitare „Timișoara pentru Ucraina”, inițiata de Primaria Timișoara, la care pun umarul zeci de organizații, companii și instituții. Deja s-au strans peste 100.000 de lei in primele trei zile de donații. Cei care se ocupa de campanile au cumparat cumparat: 207 saltele tip izopren, 1.022 saci de dormit, […] Articolul Timișoara pentru Ucraina. Continua colectarea de bani și bunuri pentru vecinii afectați de razboi FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

