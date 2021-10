Timișoara, pe locul 26 în clasamentul smart city din România. Cine este în top La finele lunii iunie au fost identificate 860 de initiative smart city aflate in stadiul de proiect, in curs de implementare sau deja finalizate in 124 de orase mari, medii si mici din tara, comparativ cu 594 de proiecte din 87 de orase la nivelul lunii iunie 2020. Topul celor mai moderne orase din punctul […] Articolul Timișoara, pe locul 26 in clasamentul smart city din Romania. Cine este in top a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

