Primaria Municipiului Timisoara a achizitionat un sistem mobil de verificare a platii taxei de parcare in oras. Sistemul include un vehicul cu doua camere de detectare automata a numerelor de inmatriculare, care transmit date in timp real catre echipele de pe teren si catre o baza de date centrala. Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Primariei Timisoara, sistemul va eficientiza functionalitatea serviciului public de parcare din Timisoara si va descuraja parcarea fara plata. "In Timisoara vrem ca regulile sa fie respectate. Implementam, incepand de luni, un nou sistem mobil de control…