Timișoara nu suportă AUR. George Simion, huiduit de sute de oameni Liderul AUR, George Simion, care s-a aflat, miercuri, la Timisoara pentru a se intalni cu simpatizantii partidului pe care il conduce si pentru a depune candele pe treptele Catedralei Mitropolitane, in memoria eroilor cazuti in timpul Revolutiei din Decembrie 1989, a fost huiduit de mai multi timisoreni, printre care si revolutionari, noteaza News.ro. In timp ce George Simion se adresa simpatizantilor AUR, cativa timisoreni aflati in Piata Victoriei, intre care mai multi revolutionari, si-au manifestat nemultumirea fata de prezenta celor de la Alianta pentru Unirea Romanilor in fata Operei, simbol… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Liderul AUR, George Simion, care s-a aflat, miercuri, la Timisoara pentru a se intalni cu simpatizantii partidului pe care il conduce si pentru a depune candele pe treptele Catedralei Mitropolitane, in memoria eroilor cazuti in timpul Revolutiei din Decembrie 1989, a fost huiduit de mai multi timisoreni,…

- In timp ce George Simion se adresa simpatizantilor AUR, cativa timisoreni aflati in Piata Victoriei, intre care mai multi revolutionari, si-au manifestat nemultumirea fata de prezenta celor de la Alianta pentru Unirea Romanilor in fata Operei, simbol al Revolutiei de la Timisoara. Timisorenii au incercat…

- ”16 decembrie este o zi importanta pentru Revolutia de la Timisoara. E prima noastra zi de proteste din 1989, o zi fara de care nimic n-ar fi fost posibil, intr-o inlantuire logica de evenimente inaltatoare, tragice si, finalmente, triumfatoare. Ideea ca la acest moment se asteapta venirea la Timisoara…

- Societatea Timisoara a transmis, miercuri, un protest fata de intentia liderului Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, de a participa la manifestarile de comemorare a Revolutiei. Reprezentantii societatii acuza ca doi ofiteri implicati în reprimarea Revolutiei - Francisc Toba…

