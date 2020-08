Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de proiectare si executie a DN 2L Soveja - Lepsa a fost parafat de catre autoritati cu ofertantul declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire, Asocierea Lemacons SRL - Citadina 98 SA - Trameco SA, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și ministrul de Interne, Marcel Vela, au venit, astazi, la Timișoara pentru a anunța proiectele de infrastructura pentru vestul țarii. La ședința de la Prefectura Timiș au fost invitați doar reprezentanți ai PNL din administrația locala din vestul țarii- primarul…

- Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, proiectul, in valoare de 104.022.631.88 lei, va fi realizat in 36 de luni si are ca principal obiectiv reabilitarea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare tramvai pe tronsonul cuprins…

- Aproape 200.000 de euro a costat reabilitarea stadionului din comuna Liebling, județul Timiș. Iar la asemenea costuri, inaugurarea nu avea cum sa treaca neobservata. Au fost invitați mai marii județului, printre care primarul Timișoarei, Nicolae Robu, sau senatorul PNL de Timiș Alina Gorghiu. Mingea…

- E aproape gata! Tabla de sah instalata de primarul Timisoarei pe strazile din centrul orasului e aproape completa. Mai sunt de „mobilat” doar strazi cu trafic mai scazut, gen Loga sau Eminescu a anuntat Nicolae Robu. Edilul-sef insista din nou ca e felicitat de cetatenii care sunt incantati de initiativele…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor fotografii care dovedesc faptul ca primarul Timișoarei, Nicolae Robu, continua sa foloseasca șoferul instituției in interes personal. Imaginile au fost surprinse vineri dupa amiaza, in jurul orei 16,30, in parcarea magazinului Jysk de langa Iulius Mall de un cititor…

- Astazi, 20 mai, s-a semnat contractul pentru inceperea lucrarilor de modernizare a drumului national Botosani-Targu Frumos. La nivelul Ministerului Transporturilor s-a dat startul uneia dintre cele mai asteptate investitii pentru judetul Botosani. Lucrarea de modernizarea este evaluata la 268,610 milioane…