Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| Rasarit SUPERB in aceasta dimineața, peste Alba Iulia. Locuitorii orașului s-au trezit sub un cer „imbrațișat” de lumina roșie Cerul de deasupra Municipiului Alba Iulia a fost, in aceasta dimineața de 2 februarie, superb „imbrațișat” de razele soarelui, care i-au dat și o culoare…

- Polițiștii de imigrari din Arad au desfașurat astazi o misiune de indepartare sub escorta de pe teritoriul Romaniei pentru 13 cetațeni straini, din Afganistan, India și Siria. Aceștia sunt toți barbați, cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani și s-au aflat in custodie publica. Pe numele cetațenilor…

- Autoritațile sunt depașite de numarul mare de migranți care intra valuri, valuri in Romania din Serbia pe sub nasul polițiștilor de frontiera. In ultima perioada, grupuri masive au patruns in țara pe fașia verde, calauzele gasind noi rute prin Caraș Severin. Dupa ce intra ilegal in Romania, mulți cer…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia – I.T.P.F. Timisoara au descoperit, intr-un automarfar, cinci cetateni din Afganistan, care intentionau sa iasa ilegal din tara. Si colegii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat doi…

- Societatea Colterm va putea respira ceva mai ușor, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de astazi, 17 decembrie, alocarea sumei de 41,3 milioane de lei pentru asigurarea continuitații serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populației pentru trei municipii.…

- A crescut semnificativ numarul cererilor de azil in Romania Numarul cererilor de azil în România a crescut semnificativ chiar si în perioada pandemiei. De la începutul anului si pâna la sfârsitul lunii trecute au fost depuse peste 5.000 de cereri…

- Situație incredibila, in noaptea de miercuri spre joi, in zona Centrului pentru Refugiați din Timișoara. Zeci de migranți din Afganistan și Pakistan au dormit sub cerul liber pentru ca autoritațile nu s-au putut pune de acord cu privire la cazarea lor intr-un spațiu de carantinare. Calatorii clandestini…

- Situație neplacuta in fața Centrul Regional de Proceduri si Cazare a Solicitanților de Azil din Timișoara, de pe strada Armoniei. Zeci de imigranți ilegali dorm in fața Centrului și, se pare ca nu sunt primiți in interior. Aceștia ar trebui carantinați din cauza problemelor cu Covid-19, pentru ca au…