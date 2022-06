Stiri pe aceeasi tema

- Membri si voluntari ai Asociatiei Logs din Timisoara au fost nevoiti sa se mute, marti dimineata, dintr-un imobil din centrul orasului unde urmau sa deschida un centru de sprijin pentru refugiati ucraineni, ei acuzand fapte de intimidare si amenintare de la vecini apartinand etniei rome in legatura…

- Angajații Asociației LOGS au fost amenințați cu moartea, harțuiți și atacați cu pietre de noii vecini de pe bulevardul C. D. Loga din Timișoara. Asociația a inchiriat o casa pe bulevardul Loga, Nr. 54, iar joi, 2 iunie, a mutat mobila și echipamentul pentru a deschide un centru comunitar destinat tinerilor,…

- Crucea Rosie face eforturi sa gestioneze situatia de la Pavilionul Expozitional Constantenii doneaza si ei tot mai putin pentru refugiatii din Ucraina In Centrul de la Pavilionul Expozitional se simte lipsa alimentelorVoluntarii Crucii Rosii fac eforturi colosale sa imparta alimentele astfel incat ele…

- Europenii din țarile mai pro-ruse, cum sunt Bulgaria și Slovacia, incep sa adopte o atitudine tot mai ostila fața de refugiații din Ucraina, dupa un val de simpatie aratat la izbucnirea crizei.

- Comisia Europeana acorda 3,5 miliarde de euro pentru statele UE care primesc refugiati ucrainieni. Banii vor fi folosiți pentru hrana, cazare, sanatate, educatie și locuri de munca, scrie pe site-ul CE.

- Proiectul „Povești vindecatoare” ateliere creative diverisificate pentru refugiații ucraineni, psihoterapie de grup și individuala sub indrumarea unui psihoterapeut ucrainean. Proiectul incepe sambata aceasta, 16 aprilie și dureaza pana la 12 iunie. Inițiativa din cadrul „S.O.S Ukraine”. Audio – Constantina…

- Prohiile Buzaului doneaza sange pentru raniții din Ucraina, iar Arhiepiscopia ii ajuta cu bani, masa calda și ajutoare materiale pe refugiații care au ajuns in Buzau, dar și pe cei din Republica Moldova. Astfel, Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, prin Sectorul Social-filantropic și misionar, a venit…

- Actorul a fost desemnat in 2009 ambasador UNICEF.„De la inceputul razboiului din Ucraina, un copil a devenit un refugiat aproape in fiecare secunda. Sunt in Moldova cu UNICEF, intalnind familii care au fost nevoite sa lase totul in urma in cautarea siguranței. Copiii din Ucraina și din afara acesteia…