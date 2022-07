Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, medicul Cristian Oancea, a declarat ca valul 6 al pandemiei de COVID-19 afecteaza in special copiii, dar si persoanele peste 60 de ani cu riscuri asociate. Medicul a precizat ca in toamna se asteapta la o crestere a cazurilor…

- Biopsia mamara sub ghidaj ecografic reprezinta una dintre cele mai noi tehnici folosite incadrul Laboratorului de Imagistica al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. VictorBabeș” Timișoara. Aceasta este facuta sub ghidaj ecografic, permițand obținerea unui fragment din țesutul tumoral…

- Valul 6 de Covid in Romania se afla la inceput, conform specialiștilor in sanatate publica, predominand subvariante ale tulpinii Omicron. Numarul de cazuri este in creștere, inclusiv in randul copiilor. Febra persistenta este principalul simptom pe care trebuie sa-l urmareasca parinții, spune dr. Cristian…

- Dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara, a explicat News.ro cum se manifesta variola maimutei. Specialistul spune si care este perioada de incubatie a virusului si de ce este atat de important ca pacientul sa se autoizoleze inca de…

- A inceput valul 6 al pandemiei. Subtulpinile Omicron umple incet incet Spitalul „Dr. Victor Babeș" Timișoara. Medicii de aici au 6 copii internați in ultimele 48 de ore in secția roșie, 3 fiind sugari. Spitalul redeschide un compartiment de COVID. 6 copii internați in ultimele 48 de ore in secția…

- In cadrul Centrului de Imagistica de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara se poate stabili, cu ajutorul unui aparat performant, densitatea și rezistența osoasa, așa numita osteodensitometrie. Aceasta se realizeaza pe baza de raze X.

- Un barbat aflat in capela Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce fura din poseta unei femei, apoi si-a facut cruce si s-a asezat pe un scaun, pentru cateva secunde. Femeia a facut plangere, iar politistii incearca sa il identifice…