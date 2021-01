Timișoara la cutie: miniaturi, puzzle și cărți poștale bazate pe zona Cetate a orașului „Timișoara la cutie – Cetate” reproduce o felie din cartierul Cetate, centru istoric și principal pol de atracție turistica al orașului, aducand la viața cinci dintre cladirile emblematice ale orașului, intr-un format de miniaturi, puzzle și carți poștale. Cutia ofera copiilor șansa de a cunoaște mai bine orașul Timișoara prin joaca, invațand despre arhitectura și […] Articolul Timișoara la cutie: miniaturi, puzzle și carți poștale bazate pe zona Cetate a orașului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

