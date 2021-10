Timișoara îngheață de frig! Medic: Facem apel să nu rămânem așa în plin val 4 Probleme caldurii pe timp de iarna nu exista doar la București. Miercuri dimineața, la Timișoara au fost 1-2 grade Celsius, dupa o noapte cu temperaturi la limita inghețului, iar oamenii au petrecut aceasta noapte in frig. De asemenea, au avut de suferit și pacienții din spitalele timișorene care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare. Bolnavii au primit paturi, cei din secțiile ATI paturi electrice, iar saloanele au fost incalzite cu aer condiționat. Managerii a șase spitale au fost convocați in comitetul local pentru situații de urgența. Ei atrag atenția ca aparatele de aer condiționat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

