Timișoara, în topul național al creșterii prețurilor la apartamente în 2019 Pe parcursul anului trecut, prețurile apartamentelor și-au continuat traiectoria ascendenta, insa au intrat pe o panta ușor mai abrupta comparativ cu 2018. La sfarșitul lui decembrie 2019, suma medie solicitata pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel național (atat vechi, cat și noi) a ajuns la 1.341 de euro pe metru patrat util, potrivit Indicelui […] Articolul Timișoara, in topul național al creșterii prețurilor la apartamente in 2019 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

